Boiron veut sortir de Bourse sur une valorisation de 50 euros

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Boiron s'est réuni le 4 juillet, et a pris connaissance de la conclusion d'un accord exclusif entre le concert familial Boiron, lequel détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote de la société, l'investisseur EW Healthcare Partners et la société Boiron Développement, dans l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Boiron, puis de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l'issue de l'offre.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie actuelle du Groupe qui ne nécessite pas le maintien de la cotation, en particulier dans un contexte de très faible liquidité du titre. "Le statut de société non cotée apparaît nettement plus adapté au développement du groupe Boiron qui souhaite investir significativement sur un horizon long terme", explique le groupe.

Une valorisation de 50 euros l'action

L'opération valorise le titre Boiron à 50 euros. L'offre publique d'achat simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 euros par action, et d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action Boiron.

Ce dividende exceptionnel devra être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires et sera versé à l'ensemble des actionnaires de Boiron préalablement à l'opération.

Le Groupe conservera sa flexibilité financière grâce à une trésorerie adaptée, au niveau de Boiron SA, et à une dette modérée, au niveau de Boiron Développement. Cette dette sera mise en place auprès d'un syndicat bancaire de premier plan mené par deux des principales banques françaises de financement ayant signé des lettres d'engagement sur la base de fonds certains et capables d'accompagner le Groupe dans ses investissements de croissance.

Principe de l'opération

Pour réaliser cette opération, le concert familial Boiron, sur la base du même prix que celui de l'offre, transfèrera, par voie de cession et d'apport, l'intégralité des actions Boiron qu'il détient à la société Boiron Développement, laquelle sera l'initiatrice de l'offre publique et sera contrôlée par les deux holdings familiales. A leurs côtés, EW Healthcare Partners, spécialisée dans la Santé, prendra une participation minoritaire dans Boiron Développement. En outre, il sera proposé au FCPE des salariés du groupe, détenant actuellement 5,6% du capital de Boiron, de réinvestir, s'il le souhaite, dans Boiron Développement à un niveau comparable et aux mêmes conditions financières que celles de l'offre.

Quelle prime pour l'actionnaire ?

Ce prix d'offre de 39,64 euros par action Boiron, net du montant de dividende exceptionnel payé avant l'ouverture de l'Offre (10,36 euros par action Boiron), représenterait une prime de 36% par rapport au dernier cours de clôture (29,14 euros au 3 juillet) et de 38,4% et 41,8% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse.

Précisons que ces références de cours s'entendent retraitées du montant de dividende exceptionnel payé avant l'ouverture de l'offre. Ce prix d'offre serait payable comptant.

Finalisation au 4e trimestre 2023

Le Conseil d'Administration de Boiron a émis un premier avis favorable sur cette opération, et rendra un avis motivé dès la délivrance de l'attestation d'équité de l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel.

En fonction des délais de ces consultations et de levée de ces conditions préalables et suspensives, la conclusion des accords définitifs pourrait intervenir au début du 4ème trimestre de cette année.

"Cette opération est une nouvelle étape dans l'histoire de notre entreprise, qui nous permettra une plus grande liberté dans les choix stratégiques à long terme, notamment en matière d'investissements, tout en préservant les valeurs du groupe et notre engagement familial pour l'homéopathie", estime Thierry Boiron, Président du Conseil d'Administration.