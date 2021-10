Boiron signe avec l'Allemand Bionorica

(Boursier.com) — Les laboratoires Boiron ont signé un partenariat avec l'un des leaders européens de la phytothérapie, le laboratoire allemand Bionorica. "La science des plantes au service de la santé étant l'ADN de Bionorica, le rapprochement entre nos deux entreprises familiales est logique et naturel", ajoute Boiron. Le leader mondial de l'homéopathie élargit donc son offre en distribuant en France dès aujourd'hui un premier médicament mis au point par Bionorica : Canephron. Canephron est un médicament traditionnel à base de plantes dont l'efficacité a été prouvée cliniquement. Il est utilisé comme adjuvant en complément de mesures hygiéno-diététiques en cas de troubles urinaires non compliqués, comme les cystites - infection qui touche 1 femme sur 10 en France.

Bionorica, dirigé par le Pr. Michael A. Popp, petit-fils du fondateur, compte 1750 salariés et détient son siège social à Neumarkt en Bavière. Il commercialise ses médicaments à base de plantes dans plus de 40 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 289 millions d'euros en 2020. Bionorica est numéro 1 sur le marché de la phytothérapie en Allemagne, en Russie et notamment présent en Suisse et en Autriche.

Bionorica a inventé la notion de phytoneering, c'est-à-dire l'association du pouvoir médicinal des plantes à des techniques industrielles de pointe. "C'est la rencontre entre la tradition et la haute technologie", résume Boiron. La phytoneering "permet de développer des médicaments sûrs et dont l'efficacité est prouvée cliniquement". Le laboratoire allemand est notamment spécialisé dans les domaines des voies urinaires, des voies respiratoires et de la gynécologie. "Les laboratoires Boiron se retrouvent pleinement dans l'excellence pharmaceutique, scientifique et médicale du laboratoire Bionorica et envisagent un partenariat de longue durée entre ces deux entreprises leader dans leurs domaines", conclut le groupe.