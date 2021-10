Boiron : sans réaction

(Boursier.com) — Boiron reste stable sur les 41,80 euros ce vendredi, alors que les ventes cumulées au 30 septembre du groupe affichent une baisse de 16,9%, impactées par le fort recul du premier trimestre dans un contexte de déremboursement de l'homéopathie en France, de crise sanitaire mondiale et d'absence de pathologies hivernales. Les ventes de nouveaux produits continuent leur progression et s'élèvent à environ 27 ME.

Sur le quatrième trimestre, Boiron anticipe la poursuite de la baisse des ventes de médicaments à nom commun par rapport à 2020, suite au déremboursement des médicaments homéopathiques en France. Bien qu'en recul par rapport à l'année 2020, le résultat opérationnel annuel est prévu positif... Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible marginalement de 43 à 44 euros avec un avis 'neutre'.