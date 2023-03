Boiron retombe sur les 40 euros, perspectives prudentes

(Boursier.com) — Boiron retombe de plus de 4% à 40,25 euros ce mercredi, au plus bas depuis l'été 2022, alors que le résultat net du groupe s'est établi à 44,6 ME sur l'exercice écoulé. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,10 Euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 3 juin 2023.

En 2023, la progression des ventes sera potentiellement impactée par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie, et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde... "Boiron a publié des résultats annuels en ligne avec les attentes. Notons que le ROP intègre 6,1 ME de plus-values de cession en lien avec la restructuration initiée depuis 2020 (fermetures site production Montrichard + 3 établissements de préparation/distribution)" souligne Portzamparc qui attend la réunion d'analystes du jour.