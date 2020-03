Boiron : recul de la rentabilité

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Boiron a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 28 mai 2020 au siège de la société, à Messimy... Boiron, qui vient d'annoncer une lourde réorganisation en France, publie donc ce soir pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 557 ME en repli de 7,8%, un résultat opérationnel en forte baisse de 37% à 66,9 ME et un résultat net part du groupe en recul de 29% à 40,6 ME. La trésorerie nette du groupe en fin de période s'établit à 207,9 ME. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,05 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 5 juin 2020.