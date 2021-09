Boiron : question de dosage

(Boursier.com) — Boiron recule de 1,5% à 40,65 euros ce jeudi. Après un fort recul de 41,8% au premier trimestre, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre du groupe est ressorti en progression de 1,8%. Les ventes cumulées du semestre sont en revanche en baisse de 25,1%, dans le contexte du déremboursement de l'homéopathie en France et de la crise sanitaire mondiale. Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève à -11 ME contre 1,5 ME.

Sur le second semestre, Boiron anticipe la poursuite de la baisse des ventes de médicaments à nom commun par rapport à 2020, suite au déremboursement des médicaments homéopathiques en France. L'évolution des ventes de spécialités devrait s'améliorer, même si elle dépendra de la durée et de l'ampleur de la crise sanitaire. En cumul sur l'année, la société anticipe une baisse significative du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel de l'année bénéficiera de l'effet de base de la réorganisation en France provisionnée en 2020, d'une première partie des économies consécutives à cette réorganisation, et de la poursuite des économies sur les charges opérationnelles.

Boiron s'attend à un résultat opérationnel annuel positif, bien qu'en recul par rapport à l'année 2020. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a porté sa cible sur Boiron de 37 à 43 euros en restant 'neutre' sur le dossier.