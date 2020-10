Boiron : plombé !

Crédit photo © Boiron

(Boursier.com) — Boiron corrige de près de 6% ce vendredi, de retour sous les 40 euros, alors qu'au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti en recul de 18,5% par rapport à 2019. Les ventes en France sont en baisse de 18,1%, contre -21,2% au 2ème trimestre et -12,7% au 1er trimestre, dans le contexte de dénigrement de l'homéopathie et d'annonce de son déremboursement au 1er janvier 2021...

Le 4e trimestre sera positivement impacté par les lancements de produits, dont une gamme innovante de probiotiques, Osmobiotic Flora, en France, en Italie et en Espagne, et deux spécialités homéopathiques, BocéalTM et Cocyntal en France. Oddo BHF a dégradé malgré tout le dossier à 'neutre' avec un cours cible de 44,8 euros dans le viseur.