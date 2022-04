Boiron : les ventes s'envolent, le titre aussi

(Boursier.com) — Boiron se distingue en cette fin de semaine. Porté par un très fort rebond de son activité au premier trimestre, le spécialiste de l'homéopathie gagne plus de 6% à 41 euros ce vendredi. La société a réalisé sur les trois premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires de 145,78 millions d'euros, en hausse de 59,9% (+58% à change constant). Une croissance historique pour le groupe.

La société a profité de l'effet de base provenant de la forte baisse qui avait marqué le premier trimestre 2021 dans le contexte de la crise sanitaire, de la progression des spécialités homéopathiques, de la hausse des autres produits de santé et de la poursuite de la stratégie d'innovation.

Le management anticipe une croissance du chiffre d'affaires en 2022 même si les ventes seront potentiellement impactées par le contexte géopolitique actuel.

Oddo BHF reste positif ('surperformer') sur la valeur qui présente un profil très "company specific" : lancements de nouveaux produits (diversification progressive, options d'acquisitions bolt-on) ; recovery liée à la réduction des coûts (fermeture de près de 15 centres de distribution, fermeture d'un site industrie) et effets de base favorables (après 3 ans de baisse des vente HNC France, due au déremboursement) ; multiples modérés et situation financière très solide (cash net : 234 ME à fin 2021). Boiron figure dans la liste de valeurs préférées du courtier (Top Picks List Midcap France).