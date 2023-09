Boiron : les actionnaires se retrouveront à Messimy

(Boursier.com) — Les actionnaires de Boiron sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 16 octobre à 11h à Messimy.

L'avis préalable, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 11 octobre et l'avis de convocation sera publié au BALO le 29 octobre, ainsi que dans le journal d'annonces légales 'Tout Lyon'. Tous les documents et informations prévus au Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société. Ils seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés au Code de commerce, au siège de la société, au plus tard à compter du 25 septembre.