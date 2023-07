Boiron : le titre flambe logiquement, sortie de la cote en vue

(Boursier.com) — Boiron bondit logiquement de 24% à 48,95 euros après que le concert familial Boiron eut fait part de son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée afin de sortir le titre de la cote. La famille Boiron, qui détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote de la société, est associée dans cette opération à l'investisseur EW Healthcare Partners et à Boiron Développement. Cette opération s'inscrit dans la stratégie actuelle du Groupe qui ne nécessite pas le maintien de la cotation, en particulier dans un contexte de très faible liquidité du titre, a indiqué Boiron. Le statut de société non cotée apparait nettement plus adapté au développement du groupe qui souhaite investir significativement sur un horizon long terme.

L'OPAS se ferait au prix de 39,64 euros par action, déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action. Ce dividende exceptionnel devra être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société et sera versé à l'ensemble des actionnaires de Boiron préalablement à l'Opération et sous réserve de celle-ci. Ce prix de 39,64 euros par titre, net du montant de dividende exceptionnel payé avant l'ouverture de l'Offre, représenterait une prime de 36% par rapport au dernier cours de clôture (29,14 euros au 3 juillet) et de 38,4% et 41,8% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse.

Oddo BHF juge l'offre assez basse. Dans la mesure où elle intègre une part de dividende, il semble en effet qu'elle ponctionne une partie de l'actif de la société (cash net à fin 2022: 229 ME, soit 13,2 euros/action), dont chaque minoritaire est lui-même partiellement propriétaire, moyennant quoi, le cash de la société ne peut être une constituante de l'offre sans être retraité pour présenter la prime offerte. Sur la base des cours moyens des 60 derniers jours, la prime recalculée serait de 3%e au lieu de 42% présentée (et de 0% sur le dernier cours au lieu de 36%). De fait, on retire de la substance à un actif avant de le restituer, pour justifier d'une prime. C'est un peu comme si le cash de la société servait à la racheter en partie, souligne le broker. Estimant que le prix offert paraît ne pas donner une prime suffisante, le courtier confirme, à ce stade, son opinion 'surperformance' pour profiter de l'offre mais aussi d'une option de relèvement du prix.