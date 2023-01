Boiron : le résultat opérationnel annuel de 2022 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2021.

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires de Boiron est en progression de 17,4% à 534,23 ME.

En France, malgré la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun, la progression est de 9,4% grâce à la hausse des ventes des spécialités homéopathiques et des autres produits de santé.

À l'international, les ventes augmentent de 26,1%. Cette croissance s'observe sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits.

Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à 77,6 millions d'euros, contre 51,1 millions l'année dernière.

Compte tenu de l'évolution significative des ventes sur l'année, le résultat opérationnel annuel de 2022 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2021.

"Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable" commente la direction.