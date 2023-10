Boiron : le chiffre d'affaires sera en repli sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Boiron au 3e trimestre 2023 est en recul de -5,7%, à 121,11 millions d'euros. Retraité de la baisse des ventes de tests Covid, ce recul se limite à -2,8% et est exclusivement lié à la dégradation des taux de change.

La diminution de -4,3% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun est toujours essentiellement imputable à la France. Le chiffre d'affaires des spécialités homéopathiques recule de -3,6% sous l'effet de la baisse des ventes de spécialités hivernales dans un contexte de mois de septembre estival. Le recul des ventes des autres produits de santé se poursuit et s'explique par la baisse des ventes de tests Covid en Europe, notamment en France.

Cette baisse a été atténuée par le lancement en France de l'offre de CBD by Boiron.

Les ventes cumulées sur 9 mois diminuent de -6,3% à 360,99 ME, impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests Covid réalisées en France sur l'année 2022. Hors tests Covid, les ventes sont en progression de 3%. Cette croissance concerne l'ensemble des zones géographiques et est portée par les ventes de spécialités homéopathiques.

Perspectives

La baisse des ventes de tests devrait entraîner un recul du chiffre d'affaires de l'année 2023 par rapport à 2022. Hors ventes de tests, le chiffre d'affaires devrait être en croissance, en fonction de la pathologie de fin d'année. "Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable", indiquent les Laboratoires Boiron.