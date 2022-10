Boiron : la croissance se poursuit

(Boursier.com) — La hausse du chiffre d'affaires enregistrée sur les 1er et 2e trimestres se poursuit sur le 3e trimestre. En France, la baisse des ventes des médicaments homéopathiques à nom commun est compensée par la progression des ventes de spécialités homéopathiques. Dans l'ensemble des pays, les spécialités homéopathiques poursuivent leur progression, notamment grâce à la gamme hiver.

Ainsi, les ventes cumulées de Boiron sont en hausse à taux courant de +25,2%, pour un total 385,18 millions d'euros (307,68 ME au 30 septembre 2021). La croissance à taux constant ressort à +21,3%.

A taux courant, la progression est de 16,4% en France, et de 35,1% à l'international où elle porte sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits. Elle se répartit de façon sensiblement égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits. Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à 61,2 ME (26,8 ME l'année dernière).

Perspectives

Dans une situation d'inflation soutenue et de tensions sur certains approvisionnements en énergie et en matières premières, Boiron met tout en oeuvre pour assurer la disponibilité de ses produits et limiter la hausse de ses coûts. "Nous restons également vigilants sur l'évolution de la crise sanitaire mondiale, et continuons de prendre les mesures appropriées chaque fois que nécessaire", dit Boiron.

Sur le 4e trimestre, le groupe anticipe la poursuite de la baisse de ses ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France. Les ventes de spécialités homéopathiques et des autres produits de santé devraient continuer leur progression dans un contexte de reprise des pathologies hivernales. "En cumul sur l'année, nous prévoyons par rapport à 2021 une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble des zones géographiques du Groupe ainsi qu'une évolution significative de la rentabilité", explique Boiron.