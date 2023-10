Boiron : l'OPAS en vue

(Boursier.com) — Le concert familial de Boiron, EW HEALTHCARE PARTNERS et la société Boiron Développement ont conclu le 4 octobre un protocole de cession, selon les termes de l'accord exclusif annoncé en juillet dernier, et portant sur le transfert de l'intégralité des titres de la société détenus par le concert familial au bénéfice de la société Boiron Développement. Ce transfert, si les dernières conditions sont levées, devrait être suivi du dépôt par cette dernière d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Boiron et, si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre, d'un retrait obligatoire.

Ce protocole de cession, qui intervient à l'issue des procédures de consultation des instances représentatives du personnel, convient du principe et des conditions du transfert à Boiron Développement, par voie d'apport en nature et de cession, de 12 255 758 actions Boiron, représentant 69,85 % du capital et 78,06 % des droits de vote théoriques, sur la base du même prix que celui de l'Offre.

Par ailleurs, conformément à ce qui avait été annoncé, il a été proposé au FCPE Boiron, détenant actuellement 5,89 % du capital et 6,49 % des droits de vote théoriques de BOIRON, de réinvestir une partie des actions Boiron qu'il détient au sein de Boiron Développement et de céder à cette dernière le solde de ses titres. Aux termes d'un protocole de cession spécifique en date du 4 octobre, le FCPE a validé le principe et les modalités du transfert à Boiron Développement, par voie d'apport en nature et de cession, de l'intégralité des actions Boiron qu'il détiendra au jour de la réitération, sur la base du même prix que celui de l'Offre.

À l'issue de l'ensemble de ces opérations, le capital social de Boiron Développement devrait être contrôlé à hauteur de 70 % du capital et des droits de vote par les holdings familiales SODEVA et SHB, le solde du capital devant être détenu par EW HEALTHCARE PARTNERS à hauteur de 25 % environ du capital et des droits de vote et par le FCPE à hauteur de 5 % environ du capital et des droits de vote.

Les différents protocoles susvisés restent conditionnés à la levée de certaines conditions usuelles pour cette transaction. Dans le cas d'une conclusion des accords définitifs, un projet d'Offre sera déposé dans le courant du 4ème trimestre 2023 et devra faire l'objet d'une décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers.

Pour rappel, l'Offre valorise le titre Boiron à 50 EUR. L'offre publique d'achat simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 EUR par action Boiron, déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 EUR.