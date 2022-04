Boiron : l'activité décolle

(Boursier.com) — Au titre de la période janvier-mars, les ventes de Boiron bondissent de près de 60% à 145,7 ME vs. 91,1 ME.

La société profite de l'effet de base provenant de la forte baisse qui avait marqué le premier trimestre 2021 dans le contexte de la crise sanitaire, de la progression des spécialités homéopathiques, de la hausse des autres produits de santé et de la poursuite de la stratégie d'innovation.