Boiron : envisage un résultat opérationnel annuel en hausse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Boiron a reculé de 6,6% au 1er semestre à 239,88 ME, contre 256,76 ME un an plus tôt. "La diminution des ventes de 6,6% sur le semestre est liée d'une part à l'effet de base provenant des ventes importantes de tests COVID sur le premier semestre 2022, et d'autre part à la baisse en France des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun", explique la société.

Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève ainsi à 17 782 KEUR, en baisse de 2 212 KEUR par rapport au premier semestre de l'année précédente. Le résultat net de 15 468 KEUR bénéficie de la hausse des produits de placement qui passent de 530 KEUR à 3 774 KEUR, grâce à la hausse des taux d'intérêt.

Les ventes de l'année 2023 pourraient afficher un léger recul par rapport à 2022. Compte tenu de l'évolution du mix-produit et des ajustements exceptionnels liés à ABBI déjà comptabilisés, le résultat opérationnel pourrait s'inscrire en hausse par rapport à 2022.