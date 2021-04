Boiron engagé dans la distribution de tests Covid-19

Boiron engagé dans la distribution de tests Covid-19









Crédit photo © Boiron

(Boursier.com) — Les Laboratoires Boiron nouent un partenariat avec NG Biotech pour proposer des autotests antigéniques de diagnostic rapide par prélèvement nasal. Pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19, "il est aujourd'hui déterminant de donner la possibilité à chacun de limiter la propagation de cette maladie et de préserver ainsi la santé de tous". C'est pourquoi, en collaboration avec plusieurs entreprises spécialisées, Boiron mettra à disposition des pharmaciens d'officine, des entreprises et des collectivités territoriales une gamme d'autotests qui permettent de détecter la présence du virus. La distribution de ces tests se fera une fois le cadre réglementaire validé.

Parmi les partenaires retenus par les Laboratoires Boiron, figure NG Biotech, une entreprise française familiale "qui met l'innovation au service de la santé et dont l'un des fondateurs est un des pionniers des tests de diagnostic rapide". Les expertises des Laboratoires Boiron alliées à celle de diagnostic de NG Biotech offrent "une vraie complémentarité mise au service de la santé publique", ajoute le groupe. NG Biotech conçoit et fabrique en France Ninonasal, autotest par prélèvement nasal d'un usage simple qui sera disponible une fois l'accord des autorités sanitaires françaises reçu. Doté d'un écouvillon spécifique, il permet d'assurer un prélèvement viral optimisé et offre une lecture des résultats en quelques minutes seulement.

Les Laboratoires Boiron réaliseront le conditionnement de ces autotests et assureront leur distribution à travers un réseau unique d'établissements de distribution répartis sur le territoire français, une équipe commerciale formée et un Service Information Boiron "toujours à l'écoute des équipes officinales et des patients". Les laboratoires Boiron commercialiseront très prochainement d'autres types de tests permettant à chacun "de s'inscrire dans une réelle démarche de prévention".