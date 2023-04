Boiron : effet de base défavorable au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Boiron au 1er trimestre 2023 est en recul de -9,2%, fortement impacté par l'effet de base provenant des fortes ventes de tests Covid sur le 1er trimestre 2022. Cette baisse des ventes de tests est essentiellement localisée en France.

Hors tests COVID, les ventes sont en progression de 10,6%.

Le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques à nom commun évolue de manière contrastée. Il continue de reculer en France alors qu'il progresse dans la quasi-totalité des autres pays, notamment aux Etats-Unis. Les ventes de spécialités homéopathiques poursuivent leur progression dans la majorité des pays et sur l'ensemble des produits. Cette performance est d'autant plus marquante que la hausse était déjà significative en 2022.

Ce trimestre a vu le lancement en France de deux nouveaux médicaments homéopathiques : Prélinium, traditionnellement utilisé dans le traitement de fond de la rhinite allergique saisonnière, et Idryline, collyre utilisé pour agir sur les symptômes de la sécheresse oculaire.

Perspectives

En 2023, les ventes du Groupe pourraient être impactées par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde. Les lancements à venir et la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques nous permettent néanmoins de maintenir notre objectif de développement du chiffre d'affaires.

"Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable", indique Boiron.