Boiron : dans le vert après les résultats

Crédit photo © Boiron

(Boursier.com) — Boiron est entouré ce jeudi en bourse. Le titre du spécialiste de l'homéopathie grimpe de 4,6% à 36,3 euros au lendemain de la publication de résultats semestriels dégradés. Le groupe table sur 2020 sur "une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat".

Pour Oddo BHF, cette publication ouvre malgré tout un espoir. Le broker repasse donc à l''achat' sur le dossier avec une cible de 40 euros. Il estime que le titre parait avoir dépassé un point bas de pricing / de marge (après plus de 3 ans de baisse, avec une valorisation de 5,5x EBITDA), et retrouvé un peu d'upside. De plus, le plan d'optimisation des charges permet à court terme d'amortir la baisse du CA liée au déremboursement, mais à moyen terme, le plan de réorganisation du groupe va alimenter la remontée des résultats.

Prenant acte de ces annonces, la SocGen rehausse également à 'conserver' son opinion sur la valeur et vise 37 euros par titre.