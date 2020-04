Boiron : bonne résistance au 1er trimestre grâce à l'international

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Boiron au 1er trimestre 2020 progresse de +9,3% par rapport à 2019. Il s'établit à 156,63 millions d'euros sous l'effet de deux évolutions très contrastées. En France (72,82 ME), dans un contexte de "dénigrement organisé" de l'homéopathie, l'activité est en recul de -12,7%, tant sur les médicaments à nom commun (-16,1%) que sur les spécialités (-6,1%). Hors France , dans un contexte de forte pathologie, le chiffre d'affaires progresse de +40%.

Par ailleurs, le 1er trimestre a vu le lancement de nouveaux produits. En France et en Italie, Boiron lance une nouvelle gamme d'Extraits de Plantes et une nouvelle spécialité, Mag'Nuit.

Nous avons annoncé le 11 mars dernier un important projet de réorganisation en France suite à la baisse conséquente de notre activité. Depuis, nous devons faire face également à la crise du Covid-19, qui touche de nombreux pays dans le monde. La santé de tous, salariés et patients, est notre priorité. Nous avons donc pris la décision, en accord avec les organisations syndicales, de reporter l'ouverture des discussions sur le projet de réorganisation à l'issue du confinement, afin de nous concentrer sur notre double responsabilité : celle de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé de nos collaborateurs ; et celle de mener un plan de continuité d'activité au service des patients, des pharmaciens, des médecins et de tous ceux qui ont besoin de nos médicaments. A ce jour, nous sommes en mesure de maintenir la production et la distribution de l'ensemble de nos médicaments sur nos sites en France comme à l'international, grâce à une mobilisation sans faille de nos équipes. Nous avons également commencé, en France, la production de solution hydro-alcoolique pour répondre à la demande de la Direction Générale de la Santé , commentent les Laboratoires Boiron.

Perspectives

L'impact de cette crise mondiale sur notre activité est incertain et en constante évolution. Nous ne pensons pas que la hausse d'activité du groupe constatée au 1er trimestre se poursuive sur le deuxième trimestre. En effet, les ventes en France continuent de fortement baisser, d'ores et déjà frappées par la décision du déremboursement annoncé des médicaments à nom commun .

Dans ce contexte, Boiron anticipe, en 2020, une baisse de chiffre d'affaires et du résultat.