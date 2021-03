Boiron : baisse significative des ventes prévue en 2021

Boiron : baisse significative des ventes prévue en 2021









Crédit photo © Boiron

(Boursier.com) — Pour Boiron, le résultat opérationnel de l'année s'élève à 38,1 ME en baisse de 28,7 ME par rapport à 2019.

Le résultat net se replie de 35,5% à 26,2 ME.

L'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de l'activité en France ont déclenché une profonde réorganisation qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes. Sur la base des informations disponibles à ce jour, son coût global est estimé à 63,7 ME.

En application des normes comptables en vigueur, la société a provisionné 58,7 ME de ce coût global sur l'exercice 2020. La différence avec le coût global sera constatée en 2021.

Dans le même temps, Boiron a constaté une reprise de provision de 25,9 ME au titre de la réduction des engagements sociaux induite par cette réorganisation.

La trésorerie nette atteint 234,3 ME.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,95 Euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 4 juin 2021.

Du fait du déremboursement effectif des médicaments homéopathiques en France et de la crise sanitaire mondiale qui se poursuit, Boiron anticipe en 2021 une baisse significative du chiffre d'affaires.

Compte tenu de la très forte baisse conjoncturelle du marché des pathologies hivernales et d'un effet de base marqué par les fortes ventes sur le premier trimestre 2020, la baisse du chiffre d'affaires sera particulièrement sensible sur le premier trimestre en cours.

Le résultat de l'année bénéficiera de l'effet de base de la réorganisation provisionnée en 2020 et d'une première partie des économies consécutives à la réorganisation.