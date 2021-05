Boiron : AG en vue

Crédit photo © Boiron

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Boiron sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 27 mai à 10h30 à Messimy, au 2 avenue de l'Ouest Lyonnais. L'avis préalable, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 19 avril 2021 et l'avis de convocation sera publié dans le BALO du 10 mai 2021 et dans le journal d'annonces légales TOUT LYON AFFICHES en date du 8 mai 2021.