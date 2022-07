Bogart : vive progression de l'activité

(Boursier.com) — Groupe Bogart, spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, a publié son chiffre d'affaires du 1er semestre 2022. Le 2ème trimestre 2022 s'est inscrit en forte croissance de +43,2% à changes courants, à 76,3 ME, tiré par la très forte progression de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques (+79%). Au terme de ce 1er semestre 2022, la division Bogart Fragrances & Cosmétiques atteint même un niveau d'activité supérieur à celui réalisé au 1er semestre 2019, avant crise sanitaire. La division Bogart Beauty Retail bénéficie de l'élargissement du périmètre sur son chiffre d'affaires (38 magasins Nocibé en France et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie) et d'un effet de base favorable (le 1er semestre 2021 était marqué par des fermetures du réseau en France, Belgique et Allemagne).

Au final, Bogart réalise un chiffre d'affaires semestriel de 131,6 ME, en forte croissance de +29,3% (+15,3% à périmètre constant et +12,7% à périmètre et changes constants).

Au second semestre 2022, Bogart va procéder à des nouveaux lancements majeurs sur ses marques. Le groupe lancera au 3ème trimestre 2022 pour sa marque Stendhal les nouveaux produits cosmétiques 'Recette merveilleuse' après une refonte complète de la ligne avec plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Consécutivement, Bogart lancera un nouveau parfum féminin pour Carven et un nouveau parfum masculin pour Jacques Bogart au 4ème trimestre 2022.