Bogart : un Ebitda annuel attendu en hausse

(Boursier.com) — Au terme du 1er semestre 2022, Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 131 ME, en hausse de +28,7% par rapport au 1er semestre 2021 et à +12% à périmètre et change constants.

L'EBITDA est ressorti à 14,1 ME, contre 13,8 ME au 1er semestre 2021, en hausse de +2,2%.

Le résultat opérationnel s'est inscrit à -6,2 ME au 30 juin 2022 contre -2,9 ME au 30 juin 2021. Il intègre 18,4 ME de dotations aux amortissements et provisions, en hausse de +2,9 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net part du Groupe ressort à -8,7 ME au 30 juin 2022 contre -4,7 ME au 30 juin 2021.

Bogart anticipe un rattrapage au second semestre avec un EBITDA 2022 en hausse par rapport à l'exercice 2021...

La forte dynamique de lancements soutiendra pleinement l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmetiques alors que le groupe rappelle que l'activité Bogart Beauty Retail est traditionnellement largement plus profitable au 2nd semestre.

