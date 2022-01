Bogart signe le rachat définitif de Fann

(Boursier.com) — Bogart , spécialiste de la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, a signé le 10 janvier 2022 le rachat définitif de la chaîne de parfumerie sélective Fann en Slovaquie, l'autorité de la concurrence ayant donné son accord. Pour rappel, la chaîne de parfumeries Fann est une société profitable créée en 1993 qui exploite 68 parfumeries en Slovaquie ainsi qu'un site e-commerce. Elle détient au total 65% du marché de la parfumerie sélective en Slovaquie en nombre de points de vente. Bogart apportera son savoir-faire de fabricant retailer dans la parfumerie sélective et son expertise de gestion dans un contexte international.

Avec cette nouvelle acquisition, Bogart étend la visibilité de ses marques en propre dans un 7ème pays après la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, Israël et les Emirats Arabes Unis. Cette opération est financée par emprunt bancaire, avec un faible impact sur l'endettement du groupe.