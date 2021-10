Bogart s'offre le numéro un de la parfumerie sélective en Slovaquie

(Boursier.com) — Bogart se renforce en Europe en s'offrant le numéro un de la parfumerie sélective en Slovaquie, Fann. Cette chaîne de parfumeries est une société profitable, créée en 1993, qui exploite 70 parfumeries ainsi qu'un site e-commerce. Les plus grandes marques de la beauté y sont distribuées.

Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, reste soumise à l'accord de l'autorité de la concurrence. Elle est financée par emprunt bancaire mais son impact sur l'endettement du Groupe restera peu significatif.

Bogart apportera son savoir-faire de fabricant-retailer dans la parfumerie sélective et son expertise de gestion dans un environnement international. Bogart qui annonçait le 1er octobre le rachat des 38 magasins Nocibe en France, poursuit ainsi l'extension de son réseau de distribution en propre et s'ouvre à un 7ème pays après la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, Israël et les Emirats Arabes Unis.