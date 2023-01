Bogart alerte sur l'Ebitda ; April France prend des mesures

(Boursier.com) — Bogart fait un point sur l'activité de ses magasins au vu du contexte actuel. Tout au long de l'exercice 2022, le groupe a constaté un recul d'activité et de profitabilité de son réseau de magasins en France liés d'une part, au contexte économique général (inflation, pouvoir d'achat, guerre en Ukraine) et d'autre part, à l'intégration encore récente des nouveaux magasins Nocibé dans le périmètre. En parallèle, le réseau de magasins en France est également fortement impacté par la hausse conséquente du prix de l'énergie et devra supporter le coût des loyers lié aux fermetures administratives imposées dans ses magasins (période Covid-19) suite à une décision récente de la Cour de Cassation. "Cette situation va impacter les résultats 2022 de Bogart. Le groupe confirme néanmoins la perspective d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel 2022 sans toutefois atteindre son objectif d'EBITDA et sans que cela ne remette en cause les fondamentaux du groupe", indique Bogart.

Dans ce contexte, April France, filiale de Bogart, "a souhaité prendre rapidement des mesures pour améliorer la situation économique et financière de son réseau en France et a engagé une revue stratégique de son périmètre de magasins pour répondre à ce nouveau contexte". Une première réunion s'est tenue hier avec les représentants du personnel afin de leur remettre les documents relatifs au projet de réorganisation. Celui-ci prévoit la fermeture potentielle de 17 magasins en France (sur 67 points de vente) pouvant conduire à la suppression de 50 postes dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Ce projet fera l'objet d'une procédure de consultation du Comité Social et Economique. Compte tenu des dispositions légales et la Direction ayant à coeur de favoriser le dialogue avec les partenaires sociaux, aucune information relevant des prérogatives du CSE de l'entreprise ne pourra être communiquée. Bogart continuera à tenir informé le marché.