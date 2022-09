Boeing : WestJet va acquérir jusqu'à 64 737 MAX

(Boursier.com) — Deuxième belle commande en deux jours pour Boeing. Après China Airlines qui s'est engagé sur des Dreamliners, WestJet va lui s'offrir 42 B737-10 dans le cadre d'un accord qui comprend également 22 appareils en option. Avec une efficacité énergétique et une fiabilité à la pointe de l'industrie, le 737-10 permettra au transporteur canadien d'entreprendre une expansion ambitieuse de son réseau et d'atteindre ses objectifs de durabilité à long terme, précise Boeing.

"Le 737-10 changera la donne, avec l'un des coûts par siège les plus bas parmi les avions de milieu de gamme. Cela favorisera notre positionnement à bas prix et notre abordabilité pour les Canadiens ", déclare Alexis von Hoensbroech, CEO du groupe WestJet. "De plus, avec sa consommation de carburant et ses émissions réduites, le 737-10 améliorera encore l'empreinte environnementale de notre flotte".

Depuis le lancement de ses activités avec trois 737 en 1996, WestJet a élargi sa flotte entièrement composée de Boeing à plus de 100 avions, dont des 737-8 et des 787 Dreamliner. En incluant le 737-10, le transporteur basé à Calgary a désormais plus de 60 commandes fermes d'appareils de la famille 737 MAX.