Boeing : vers une suspension de la production du 737 MAX en janvier 2020

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing va-t-il être contraint d'arrêter temporairement sa production de 737 MAX ? Selon les indiscrétions du 'Wall Street Journal', l'option est clairement sur la table du côté de Seattle après que le directeur de l'agence fédérale américaine de l'aviation eut indiqué la semaine dernière que la certification du best-seller n'interviendrait pas avant l'an prochain, et non en décembre, comme l'espérait encore récemment la direction du géant américain.

Dans un article publié lundi soir sur son site internet, le 'WSJ' précise que selon ses sources, Boeing suspendra la production du B-737 en janvier prochain, ce qui serait une première depuis plus de 20 ans pour l'avionneur américain.

Ces informations ont fait chuter l'action Boeing à Wall Street, où le titre a abandonné 4,29% à 327$ lundi à la clôture. L'action ne gagne plus que 1,4% depuis le début 2019, contre +21% pour le Dow Jones, dont Boeing est un des 30 composants.

"Il y a un nombre de procédures, d'étapes importantes qui doivent être franchies et si vous faites le calcul, chacune de ces étapes va prendre du temps", a déclaré mercredi dernier, Steve Dickson, sur la chaîne 'CNBC'.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la FAA et les régulateurs mondiaux pour la certification et la remise en service sûre du MAX", a déclaré Boeing dans un communiqué dévoilé ce week-end. "Nous continuerons d'évaluer les décisions de production en fonction du calendrier et des conditions de remise en service, qui seront basés sur les approbations réglementaires et peuvent varier selon les juridictions".

Plus de 380 avions en attente d'expédition vers les compagnies

L'appareil est cloué au sol depuis mars, après deux crashs qui ont fait 346 morts et mis en lumière une défaillance du système anti-décrochage MCAS dont est équipée cette toute dernière version du B-737. Boeing a déjà réduit la production du 737 de 19% dans les semaines qui ont suivi le deuxième accident mais le groupe américain continue à produire 42 appareils par mois... qu'il ne peut pas livrer. Résultat, plus de 380 avions attendraient de pouvoir être expédiés aux compagnies aériennes et les coûts de stockage de Boeing explosent.

La FAA est sous le feu des critiques pour avoir confié à Boeing la certification de certains systèmes clés du Max, dont le fameux logiciel MCAS. Dans ce contexte pesant, les relations entre l'avionneur et le régulateur se sont tendues au cours des derniers mois. La FAA s'est publiquement dite préoccupée par l'impression que Boeing exerçait des pressions sur le régulateur pour que ce dernier accélère dans sa prise de décisions...

Le conseil d'administration de Boeing doit se réunir en ce début de semaine et pourrait faire une annonce très rapidement.