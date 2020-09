Boeing : vers un retour en vol du B-737 MAX avant la fin 2020 ?

Boeing : vers un retour en vol du B-737 MAX avant la fin 2020 ?









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — L 'action Boeing a rebondi vendredi de 6,8% à Wall Street, à 156,03$, après des informations évoquant une possible autorisation de remise en service du Boeing-737 Max en novembre en Europe. Aux Etats-Unis, où cette autorisation est aussi espérée pour novembre, l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a indiqué le même jour que son administrateur Steve Dickson effectuera lui-même un vol d'évaluation du 737 MAX la semaine prochaine, à Seattle, siège de l'avionneur américain.

Vendredi, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a fait savoir que l'appareil pourrait obtenir une nouvelle autorisation en novembre, en vue de reprendre une exploitation commerciale d'ici à la fin de l'année.

De son côté, dans un courriel adressé aux élus du Congrès, la FAA a indiqué que son administrateur, Steve Dickson (un ancien pilote de ligne), prendra les commandes de l'appareil pour un vol test la semaine prochaine , après avoir procédé à un entraînement sur un simulateur de vol. Il partagera ensuite ses observations avec le personnel technique de la FAA. La date exacte de cette étape importante pour la remise en service du 737 MAX n'a pas été précisée.

Le 737 MAX cloué au sol depuis mars 2019

Le 737 Max est interdit de vol dans le monde depuis mars 2019, à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. L'enquête a mis en lumière un défaut du système informatique anti-décrochage, et de nombreux autres dysfonctionnements chez Boeing, obligeant le groupe à procéder à des modifications importantes sur l'appareil.

Malgré son rebond boursier de vendredi, l'action Boeing a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année 2020, et abandonne plus de 60% par rapport à ses niveaux précédant l'interdiction de vol du 737 MAX en mars 2019. Le titre du constructeur aéronautique a aussi beaucoup souffert de la crise du coronavirus, qui a frappé de plein fouet le secteur du transport aérien, entraînant de lourdes pertes financières et fragilisant le carnet de commandes de l'avionneur.