Boeing va reprendre ses livraisons du 787

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boeing pourrait reprendre ses livraisons du 787 cette semaine, croit savoir Bloomberg, qui cite des sources familières de la question. Une livraison initiale serait même possible aujourd'hui. Deux à trois appareils seraient acheminés ce mois. Boeing a pour sa part indiqué qu'il s'attendait toujours à reprendre les livraisons de son 787 d'ici la fin du mois. Le groupe entend toutefois prendre le temps nécessaire et n'exclut pas d'ajuster si besoin était ses plans de livraison. D'après Bloomberg, Steven Udvar-Hazy, président d'Air Lease, a précisé que sa compagnie s'attendait à réceptionner un Dreamliner la semaine du 29 mars. Selon les sources de l'agence, United Airlines serait également en première ligne et pourrait recevoir un ou plusieurs 787-9 dès ce vendredi, une fois les réparations approuvées par les régulateurs américains.