Boeing va présenter le 777X au salon aéronautique de Dubaï 2021

(Boursier.com) — À l'occasion du salon aéronautique de Dubaï 2021 qui aura lieu du 14 au 18 novembre, le groupe Boeing présentera son portefeuille de produits commerciaux, de défense et de services leader sur le marché, avec notamment le grand début international du Boeing?777X, son tout nouvel avion gros porteur économe en carburant. Le Groupe démontrera également ses capacités de mobilité autonome en plein essor, telles que le système Airpower Teaming System (ATS).

"Boeing se réjouit de participer physiquement au salon aéronautique de Dubaï, premier événement aéronautique mondial organisé depuis près de deux ans, ainsi que de pouvoir y rencontrer ses clients, partenaires, fournisseurs et autres parties prenantes de la région et du monde entier", a déclaré Kuljit Ghata-Aura, Président de Boeing pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique. "Ce salon est une occasion idéale de se retrouver et de rappeler au monde entier l'importance de notre industrie, mais aussi d'échanger à propos des technologies et des innovations que requiert le secteur aéronautique pour poursuivre sur la voie du développement durable à long terme."

À Dubaï, un Boeing 777-9 d'essais décollera dans le cadre du programme de présentations en vol et sera exposé sur le statique. Reprenant les meilleures technologies et caractéristiques des familles 777 et 787, le 777-9 sera le plus grand et le plus efficient des biréacteurs en service dans le monde avec une consommation de carburant, un niveau d'émissions et des coûts d'exploitation inférieurs de 10% à ceux de ses concurrents.

Sur le statique sera également exposé l'ecoDemonstrator 2021, un Boeing?737-9 d'Alaska Airlines chargé de tester en vol une vingtaine de technologies conçues pour réduire la consommation de carburant et les émissions et le bruit, ainsi qu'à améliorer la sûreté et la sécurité.

Par ailleurs, Etihad Airways exposera un 787-10 Dreamliner qui incarne la collaboration établie entre le Groupe et la compagnie aérienne basée à Abu Dhabi dans l'optique d'accélérer l'avènement de l'aviation durable. Le programme d'Etihad étudie et teste des technologies, des produits et des pratiques à la pointe de l'innovation à bord de sa flotte de Boeing?787 et dans le cadre de ses activités en vue de réduire davantage les émissions de carbone. Flydubai, premier opérateur de Boeing?737 de la région, exposera pour sa part un 737?MAX 9 qui réduit la consommation de kérosène et les émissions de CO2 de 14% par rapport à ses prédécesseurs.

Au salon de Dubaï, Boeing mettra également en avant ses produits de défense, parmi lesquels l'avion de combat F-15EX?Eagle?II et le système T-7A de formation avancée des pilotes, ainsi que son portefeuille de systèmes autonomes, dont le Boeing Airpower Teaming System (ATS) et les drones Integrator ER (Extended Range) et ScanEagle développés par Insitu.

Des clients internationaux de Boeing du secteur de la défense présenteront plusieurs avions en cours d'exploitation, dont l'appareil de transport hybride MV-22?Osprey, l'avion de ravitaillement en vol KC-46A Pegasus, l'avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine P-8A Poseidon et l'avion de transport C-17?Globemaster?III, ainsi que les hélicoptères AH-64 Apache et CH-47F Chinook.

Enfin, Boeing présentera ses solutions de gestion des pièces détachées, de modifications, d'analyse numérique, de soutien et de formation, avec notamment son réseau mondial étendu de gestion de la chaîne des fournisseurs, de maintenance et de logistique. Les services gouvernementaux présenteront des partenariats nationaux avec soutien au sol de la base installée de plateformes de défense de Boeing, tandis que les services commerciaux présenteront des avions de transport de fret convertis (Boeing Converted Freighters), des offres de soutien étendu aux clients de la région, et des opportunités de vente à court terme...