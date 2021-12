Boeing : UPS commande 19 B767 Freighters

(Boursier.com) — UPS commande 19 767 Freighters à Boeing. Un contrat qui permet au géant américain de confirmer son année record en matière de vente d'avions cargo avec 80 commandes fermes pour de nouveaux appareils à fuselage large et plus de 80 commandes de 'Boeing Converted Freighters'. Malheureusement pour Boeing, la situation est loin d'être aussi porteuse sur le segment des avions commerciaux.

"Le Boeing 767 est l'avion le plus polyvalent que nous exploitons", a déclaré le président des opérations américaines d'UPS, Nando Cesarone. "Notre plan d'achat de 19 avions et de livraison entre 2023 et 2025 s'aligne sur la stratégie et les prévisions de dépenses d'investissement partagées lors de notre journée investisseurs et analystes de juin 2021. Il soutient également nos efforts de développement durable en rendant notre flotte plus efficace et en améliorant la fiabilité".

En 2021, la demande de fret aérien a explosé avec l'expansion des marchés du commerce électronique et du fret express.