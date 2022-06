Boeing : une demande plus forte que jamais ?

(Boursier.com) — Boeing remonte quelque peu avant bourse ce mardi à Wall Street, après avoir perdu 8,8% hier. La demande d'avions à l'échelle de l'industrie serait forte et continuerait de s'améliorer à mesure que les compagnies aériennes s'efforcent de remplacer les flottes vieillissantes, d'acheter des modèles plus efficaces et d'observer la croissance du nombre de passagers, a déclaré hier lundi le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, manifestant un bel optimisme. "La demande d'avions est aussi forte que je ne l'ai jamais vue. Je pense qu'elle va devenir plus forte", a déclaré Calhoun à Reuters et à un autre média en marge d'un événement au nouveau siège de Boeing à Arlington, en Virginie. La demande d'avions "est plus qu'une bulle", a-t-il ajouté.