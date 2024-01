Boeing : un nouvel incident grave pour le 737 MAX, des dizaines d'avions immobilisés, bis repetita ?

(Boursier.com) — Le ciel s'obscurcit à nouveau pour Boeing et son 737 MAX. Si, par miracle, l'incident survenu vendredi sur un B.737 Max 9 d'Alaska Airlines au départ de Portland n'a pas fait de blessés, l'évènement ne sera pas sans conséquence pour le géant américain. Outre le nouveau coup dur en termes d'image pour le best-seller de Boeing après les précédents problèmes de qualité et de conformité rencontrés par l'appareil, l'avion est désormais cloué au sol aux Etats-Unis.

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a en effet ordonné l'immobilisation temporaire des 171 B.737 MAX 9 en service pour inspection, après la perte par l'avion d'Alaska d'une importante pièce de fuselage, laissant un trou rectangulaire dans la cabine et contraignant l'équipage à un atterrissage d'urgence. "Nous avons immobilisé les avions concernés, et ils le resteront jusqu'à ce que la FAA soit convaincue qu'ils sont sûrs", a déclaré dimanche le régulateur.

Pour Dave Calhoun, DG de Boeing, cet épisode est un nouveau coup dur, survenant quelques jours seulement après le début d'une nouvelle année qu'il avait qualifiée de cruciale pour le redressement de l'entreprise. Boeing ressent encore les répercussions des deux accidents mortels du 737 Max survenus il y a près de cinq ans, qui ont ébranlé la confiance dans la société. Le dirigeant a annulé la retraite annuelle des hauts cadres de Boeing, qui devait commencer ce lundi à l'extérieur de San Diego. Et il a convoqué l'ensemble des employés à une réunion qui sera retransmise mardi depuis l'usine de Boeing qui produit le 737, pour évoquer l'incident et renforcer l'engagement de Boeing en matière de sécurité, de qualité, d'intégrité et de transparence.

Même si Boeing a fait des progrès ces dernières années, " des situations comme celle-ci nous rappellent que nous devons rester concentrés sur la poursuite de l'amélioration chaque jour ", a déclaré D.Calhoun aux employés dans un message envoyé à tout le groupe et repris par 'Bloomberg'. Dans une brève déclaration, Boeing avait indiqué samedi: "la sécurité est notre priorité absolue et nous regrettons profondément l'impact que cet événement a eu sur nos clients et leurs passagers. Nous sommes d'accord et soutenons pleinement la décision de la FAA d'exiger des inspections immédiates des avions 737-9 ayant la même configuration que l'avion concerné. De plus, une équipe technique de Boeing soutient l'enquête du NTSB sur l'événement d'hier soir. Nous resterons en contact étroit avec notre régulateur et nos clients".

"J'espère qu'ils iront rapidement au fond des choses et verront s'il s'agit vraiment d'un cas isolé", affirme à l'agence Richard Healing, ancien membre du conseil d'administration du National Transportation Safety Board, qui dirige aujourd'hui la société de conseil Air Safety Engineering. " S'il ne s'agissait que de cet avion, il se peut qu'il y ait eu un mauvais travail lorsqu'ils ont verrouillé cette porte. Je regarderais tout ce que vous pouvez imaginer ". Le nouveau MAX 9 en qustion a été livré à Alaska Airlines fin octobre et certifié début novembre, selon les données de la FAA.