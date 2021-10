Boeing : un ancien pilote inculpé

(Boursier.com) — L 'ancien pilote technique en chef du 737 MAX de Boeing est inculpé de fraude par un grand jury fédéral au Texas pour avoir trompé la FAA, autorité américaine chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis. Selon des documents judiciaires, Mark Forkner aurait trompé le groupe d'évaluation de la Federal Aviation Administration lors de l'évaluation et de la certification par l'agence de l'avion 737 MAX de Boeing. Comme allégué dans l'acte d'accusation, Forkner a fourni à l'agence des informations matériellement fausses, inexactes et incomplètes sur une nouvelle partie des contrôles de vol du Boeing 737 MAX appelée 'Maneuvering Characteristics Augmentation System'.

En raison de sa supposée tromperie, un document clé publié par le groupe d'évaluation de la FAA ne faisait aucune référence au MCAS. Les manuels d'appareil et le matériel de formation des pilotes des compagnies aériennes américaines ne faisaient ainsi aucune référence au MCAS, et les compagnies aériennes américaines clientes de Boeing auraient donc été privées d'informations importantes lors de la prise et de la finalisation de leurs décisions de payer à Boeing des dizaines de millions de dollars pour des appareils 737 MAX.