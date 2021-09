Boeing table sur la livraison de 19.000 avions sur la prochaine décennie

(Boursier.com) — Boeing revoit ses prévisions à la hausse pour le marché de l'aviation mondiale, des produits et services aérospatiaux et de Défense. Selon le 'Boeing Market Outlook' 2021, le marché adressable du groupe américain est estimé à 9.000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, soit 5,9% de plus que prévu l'an passé lorsque la pandémie de coronavirus avait sapé la demande de voyages et de nouveaux avions. Sur le volet commercial, Boeing s'attend à ce que les avionneurs mondiaux livrent 19.000 avions d'une valeur de 3.200 Mds$ d'ici 2030, contre 18.350 appareils estimés il y a un an.

Selon Marc Allen, directeur de la stratégie de Boeing, les perspectives de l'aérospatiale devraient être soutenues par la croissance économique mondiale, l'augmentation de la demande d'appareils dédiés au transport de marchandises et le passage à des appareils plus récents et plus écologiques. Mais la reprise pourrait se faire par à-coups, en fonction du rythme auquel les vaccins sont distribués et les restrictions aux frontières levées, a-t-il averti. Les ventes de produits de défense, qui ont contribué à soutenir les finances de Boeing pendant la crise, ne sont pas susceptibles de connaître une croissance similaire.

"Nous sommes encouragés par le fait que les scientifiques ont fourni des vaccins plus rapidement qu'on ne pouvait l'imaginer et que les passagers font preuve d'une grande confiance dans le transport en avion", a déclaré le dirigeant. Boeing s'attend à ce que les voyages dans le monde retrouvent leur niveau d'avant la pandémie à la fin de l'année prochaine ou au début de 2023, grâce à un rebond des vols intérieurs. Les vols long-courrier devraient se rétablir d'ici le milieu de la décennie.

Globalement, la firme basée à Chicago table toujours sur une croissance moyenne annuelle du trafic de passagers de 4%. L'entreprise prévoit que les transporteurs aériens recevront 43.610 nouveaux appareils d'ici 2040, les monocouloirs représentant les trois quarts de ces avions. 7.670 nouveaux avions gros-porteurs devraient être livrés sur la même période, soit environ 8% de moins que prévu par Boeing en 2019.