Boeing : surprend positivement, accélère le rythme de production de son 737 MAX

(Boursier.com) — Boeing vient de dévoiler des comptes trimestriels supérieurs aux attentes du marché et d'annoncer une hausse du rythme de production de son 737, provoquant une nette poussée du titre en pré-séance à Wall Street. Le géant américain de l'aéronautique a enregistré sur les trois mois clos fin juin un déficit de 149 millions de dollars ou 0,25$ par titre contre un profit de 160 M$ ou 0,32$ par action un an plus tôt. La perte ajustée par action s'établit à 0,82$ contre 84 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 18% à 19,75 Mds$ (18,53 Mds$ de consensus), avec une hausse de 41% à 8,84 Mds$ pour la division aviation commerciale.

Pour le deuxième trimestre consécutif, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible positif, soit 2,58 milliards de dollars, contre une consommation de trésorerie de 182 M$ il y a un an. Les analystes s'attendaient à ce que le constructeur aéronautique brûle près de 74 M$ de liquidités sur le trimestre. Le carnet de commandes total de la société atteint 440 milliards de dollars, dont plus de 4.800 avions commerciaux.

"Nous avons connu un deuxième trimestre solide avec de meilleures livraisons et une forte génération de flux de trésorerie disponible. Nous sommes bien placés pour atteindre les objectifs opérationnels et financiers que nous nous sommes fixés pour cette année et à long terme", déclare Dave Calhoun, patron de Boeing. . "Bien que nous ayons encore du travail à faire, nous progressons dans la reprise et la stabilité de nos usines et de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux engagements de nos clients. Avec une forte demande, nous augmentons régulièrement nos taux de production dans les programmes clés et augmentons les investissements dans notre personnel, nos produits et nos technologies".

Au niveau de la division commerciale, Boeing accroît le rythme de production de son best-seller 737 MAX à 38 unités par mois contre 31 auparavant et prévoit d'atteindre la barre des 50 par mois à l'horizon 2025/2026. Il prévoit toujours de livrer 400 à 450 avions cette année. Du côté du 787, le groupe a augmenté la production à quatre appareils par mois et espère passer à cinq d'ici à la fin de 2023 et à 10 unités par mois d'ici 2025/2026. Le colosse américain prévoit toujours de livrer 70 à 80 Dreamliners en 2023. La branche Défense continue en revanche à souffrir avec plus de 520 M$ de pertes sur le trimestre.

Boeing a réitéré son plan visant à générer 3 à 5 milliards de dollars de cash-flow libre cette année.