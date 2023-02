Boeing supprime 2.000 postes

(Boursier.com) — Boeing entend supprimer environ 2.000 emplois de cols blancs cette année dans les finances et les ressources humaines par attrition et licenciements. Le mois dernier, l'avionneur d'Arlington, Virginie, avait pourtant annoncé son intention d'embaucher 10.000 personnes en 2023, contre 15.000 en 2022. Désormais, le groupe prévoit donc de supprimer certains postes de soutien. Boeing a également confirmé qu'il sous-traitait environ un tiers de ces emplois à Tata Consulting Services en Inde. Boeing a déclaré hier qu'il continuerait à simplifier sa structure d'entreprise. Le mois dernier, Boeing avait déjà déclaré qu'il réduirait les effectifs de certaines fonctions de support, décision destinée à lui permettre de mieux aligner les ressources pour soutenir le développement actuel des produits et de la technologie. L'an dernier, Boeing avait annoncé les suppressions d'environ 150 emplois dans la finance aux États-Unis pour simplifier sa structure et concentrer davantage de ressources sur le développement de produits.