Boeing supprime 12.000 postes aux Etats-Unis, reprise de la production du 737MAX

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — La restructuration est lancée chez Boeing. Quelques semaines après avoir annoncé son intention de supprimer jusqu'à 10% de ses équipes, le géant de l'aéronautique a indiqué hier soir qu'il allait licencier 6.770 employés américains cette semaine alors que 5.520 autres salariés ont accepté des offres de départ volontaire. Boeing a réduit le rythme de production de plusieurs de ses appareils afin de faire face à la chute de la demande à la suite de l'effondrement du trafic aérien.

"L'impact dévastateur de la pandémie Covid-19 sur l'industrie du transport aérien signifie une réduction importante du nombre d'avions commerciaux et de services dont nos clients auront besoin au cours des prochaines années, ce qui se traduit par une diminution des emplois sur nos lignes et dans nos bureaux", a déclaré le PDG David Calhoun dans un mémo transmis aux employés.

La bonne nouvelle du côté de Renton, dans l'Etat de Washington, est venue de l'annonce de la reprise de la production du 737MAX, à un rythme toutefois peu élevé. L'appareil est cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux crashs mortels qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes. "Le programme 737 a recommencé à construire des avions à un faible rythme alors que plus d'une douzaine d'initiatives visant à améliorer la sécurité sur le lieu de travail et la qualité des produits ont été mises en places".

Le 14 avril, Boeing a annoncé avoir enregistré des 150 annulations de commandes de 737-MAX au mois de mars, et a fait état de son pire 1er trimestre depuis 1984 en termes de livraisons.