Boeing : soucis de production sur le Dreamliner

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boeing sera surveillé en bourse ce jour. L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a indiqué que certains de ses 787 Dreamliners non encore livrés présentaient un nouveau problème de fabrication, près du nez de l'appareil dans l'inventaire des avions non livrés. Le problème a été décelé dans le cadre d'une inspection globale demandée par la FAA. L'agence doit préciser si des modifications comparables seront nécessaires sur des 787 déjà utilisés pour des vols commerciaux. En mai, Boeing avait provisoirement suspendu les livraisons de 787 dans l'attente de données complémentaires devant permettre de déterminer si les inspections prévues par l'avionneur répondaient aux critères fédéraux, rappelle Reuters, qui précise encore que depuis la fin d'année dernière, des problèmes électriques et d'autres soucis techniques ont affecté le 787 et le 737 MAX. Boeing avait repris les livraisons du 787 en mars.