Boeing : SMBC Aviation Capital commande 25 B737 MAX

(Boursier.com) — Boeing et SMBC Aviation Capital ont finalisé une commande portant sur 25 B737-8. Ce nouveau contrat porte le carnet de commandes du loueur d'avions à 81 B737 MAX, axé sur le 737-8. Face à l'augmentation de la demande de voyages dans le monde entier, les loueurs cherchent à élargir leur portefeuille de monocouloirs pour fournir aux compagnies aériennes des appareils plus économes en carburant, capables d'opérer sur différents réseaux de routes.

"Nous sommes heureux de conclure cette nouvelle commande avec notre partenaire de longue date Boeing et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux à l'avenir. Cette transaction démontre notre engagement à fournir à nos clients les avions les plus récents et les plus économes en carburant, alors qu'ils cherchent à atteindre leurs propres objectifs de développement durable et à réduire les coûts d'exploitation", a déclaré Peter Barrett, DG de SMBC.