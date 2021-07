Boeing, SkyNRG et SkyNRG Americas annoncent un partenariat

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing , SkyNRG et SkyNRG Americas annoncent la formation d'un partenariat qui aura pour mission d'accroître la disponibilité et l'utilisation de carburants aviation durables (SAF — Sustainable Aviation Fuels) dans le monde entier. Boeing investira par ailleurs dans le projet de production de carburants aviation durables lancé par SkyNRG Americas dont la compagnie Alaska Airlines est déjà partenaire.

"Les carburants aviation durables sont sûrs, éprouvés, et offrent à notre secteur industriel le plus grand potentiel de réduction des émissions de carbone à court, moyen et long termes", a déclaré Chris Raymond, Directeur du développement durable de Boeing. "Ce partenariat marque une étape importante vers la décarbonisation de l'industrie aéronautique, tout en faisant en sorte que ses avantages sociétaux et économiques soient accessibles au plus grand nombre, partout dans le monde."

Boeing, SkyNRG et SkyNRG Americas travailleront ensemble pour accélérer le développement des carburants aviation durables à l'échelle mondiale en se concentrant sur l'augmentation des capacités de production, l'accroissement de la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, à savoir les compagnies aériennes, les gouvernements et les organisations de protection de l'environnement.

"Nous sommes très fiers de franchir ce nouveau palier dans les liens qui unissent de longue date Boeing et SkyNRG. Nous avons toujours été de solides collaborateurs, et dans le cadre de cette initiative d'équipe, nous allons encore renforcer cette relation", a déclaré Maarten van Dijk, directeur général de SkyNRG.