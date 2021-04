Boeing : Silk Way West Airlines commande 5 B777 Freighters

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Silk Way West Airlines va étendre son réseau international en achetant cinq 777 Freighters à Boeing. Il s'agit du premier achat d'un avion-cargo bimoteur à long rayon d'action et à grande capacité dans la région caspienne et en Asie centrale, précise le groupe américain. Ces avions permettront à la compagnie d'augmenter sa capacité pour répondre à la demande croissante de fret dans le monde entier.

"Cet accord constitue une partie supplémentaire du renouvellement de notre flotte et de notre engagement à répondre aux attentes de nos clients. Je suis convaincu que l'acquisition de nouveaux cargos renforcera notre position de leader sur le marché mondial du fret aérien pour les 15 à 20 prochaines années", a déclaré Zaur Akhundov, président du Silk Way Group.