Boeing : seulement 20 appareils livrés au deuxième trimestre

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing a livré seulement 70 appareils commerciaux au premier semestre, soit 71% de moins que sur la même période de l'an passé. Sur le deuxième trimestre, l'avionneur américain a expédié 20 avions, un niveau sans précédent depuis 1977. Du côté du carnet de commandes, Boeing a enregistré 355 annulations pour son 737 MAX au cours du semestre, dont 60 sur le mois de juin.

Après ajustement des avions commandés les années précédentes mais qui ne seront probablement pas livrés, Boeing accuse un solde négatif de 784 commandes nettes cette année, contre 602 à la fin du mois de mai. En juin, seul FedEx a commandé un B767 cargo.

"Nos livraisons d'avions commerciaux au deuxième trimestre reflètent les impacts significatifs de la pandémie COVID-19 sur nos clients et nos opérations qui ont inclus un arrêt de notre production d'avions commerciaux pendant plusieurs semaines. Nous avons travaillé et continuerons à travailler avec nos clients sur le calendrier spécifique et l'ajustement des livraisons", a déclaré Greg Smith, vice-président exécutif des opérations de Boeing.