Boeing s'envole de 12%, les vols d'essai du 737-MAX ont débuté

Boeing s'envole de 12%, les vols d'essai du 737-MAX ont débuté









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Après plus de 15 mois d'interdiction de vol, Boeing voit enfin l'horizon se dégager pour son B737-MAX. Le premier vol d'essai de l'appareil a pu se dérouler lundi, après le feu vert accordé à la veille du week-end par les autorités aériennes américaines. A l'issue de la série de vols d'essai prévus cette semaine, le constructeur aéronautique américain espère obtenir une nouvelle certification, qui l'autoriserait à remettre l'appareil en service.

A Wall Street, les investisseurs ont salué cette perspective en faisant rebondir le cours de Bourse de Boeing de 12% en séance, à 190,56$. Le titre a cependant abandonné plus de 40% depuis le début de l'année et a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis mars 2019, lorsque la flotte de 737-MAX a été clouée au sol suite à deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts.

Le B737-MAX a subi des modifications techniques après ces deux crashs : le système anti-décrochage (MCAS), qui avait dysfonctionné lors des deux accidents, a été changé par Boeing. Le groupe a aussi dû régler d'autres dysfonctionnements, dont un concernant des câblages électriques, ce qui a ralenti le processus de re-certification de l'appareil.

Tester une large palette de manoeuvres en vol

Lundi, le régulateur aérien américain (FAA) a publié un communiqué indiquant que "l'appareil a décollé du "Boeing Field" (piste de Boeing dans la région de Seattle : ndlr) à 16h55 aujourd'hui pour une première série de tests". "Les tests devraient prendre plusieurs jours et vont comporter une large palette de manoeuvres en vol et des procédures de sécurité pour permettre à l'agence de déterminer si les modifications apportées répondent aux normes de certification de la FAA", a ajouté l'agence.

Selon des sources proches du dossier, l'appareil pourrait, en cas de succès des vols d'essais, reprendre ses vols commerciaux avant la fin de l'année 2020. En avril dernier, Boeing espérait encore une remise en service du MAX à la mi-2020, mais la pandémie de Covid-19 a fait voler en éclat ces prévisions, en frappant de plein fouet le secteur du transport aérien mondial. Les commandes et les livraisons d'avions ont été revues en nette baisse depuis le début de la crise, qui a réduit drastiquement le nombre de vols, entraînant de lourdes pertes pour les compagnies aériennes.