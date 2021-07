Boeing s'envole après les comptes

Boeing s'envole après les comptes









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing s'envole de 4% avant bourse à Wall Street. Le géant aéronautique américain a dévoilé en effet des comptes supérieurs aux attentes, marqués par un premier profit en près de deux ans et soutenus par les livraisons du 737 MAX. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 755 millions de dollars sur le second trimestre, clos fin juin, contre une perte massive de 3,32 milliards de dollars un an avant. Les revenus ont grimpé de 44% à 17 milliards de dollars. Le consensus était de 455 millions de dollars de pertes et 16,5 milliards de facturations. Le groupe indique qu'il produit actuellement 16 de ses 737 MAX par mois. Il entend porter à 31 par mois ce rythme de production début 2022. Les effectifs devraient quant à eux être maintenus vers les 140.000 salariés, alors que l'avionneur envisageait auparavant une réduction à 130.000.

Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 40 cents. Le groupe n'a par ailleurs consommé que 705 millions de dollars sur la période, contre 2,76 milliards de consensus. Le groupe de Chicago parvient donc désormais à stabiliser son niveau de cash et ses effectifs, avec une forte amélioration de l'activité.

Le groupe confirme donc sa recovery, aidé par un vif rebond du trafic aérien et des réservations de voyages, avec le déploiement mondial des vaccins contre le covid.