Boeing s'accorde avec la SEC sur le 737 MAX

(Boursier.com) — Boeing déboursera 200 millions de dollars pour régler les poursuites civiles de la Securities and Exchange Commission américaine. Le constructeur aéronautique était accusé d'avoir trompé les investisseurs au sujet de son 737 MAX, qui avait été immobilisé pendant 20 mois après que deux accidents eurent tué 346 personnes. Boeing savait après le premier crash qu'un système de contrôle de vol posait un problème de sécurité, mais a assuré au public que l'avion 737 MAX était "aussi sûr que tout ce qui a jamais volé dans le ciel", a déclaré la SEC en annonçant le règlement. La SEC a également déclaré que l'ancien directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, avait accepté de payer 1 million de dollars. Boeing et Muilenburg n'ont ni admis ni nié les conclusions de la SEC, a indiqué l'agence. Un fonds sera en outre créé au profit des investisseurs lésés.

"En période de crise et de tragédie, il est particulièrement important que les entreprises cotées et les dirigeants fournissent des informations complètes, justes et véridiques aux marchés", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. Boeing et Muilenburg "ont manqué à cette obligation la plus élémentaire", a-t-il déclaré. "Boeing et Muilenburg ont fait passer les bénéfices avant les gens en trompant les investisseurs sur la sécurité du 737 MAX dans le but de réhabiliter l'image de Boeing à la suite de deux accidents tragiques qui ont entraîné la mort de 346 personnes et un chagrin incalculable pour tant de familles", a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC.

En janvier 2021, Boeing a accepté de payer 2,5 milliards de dollars d'amendes et d'indemnités pour mettre un terme à l'enquête criminelle du ministère de la Justice sur les accidents du 737 MAX.