Boeing : Ryanair serait tout proche de commander davantage de 737 MAX

(Boursier.com) — Le 737 MAX de Boeing qui s'apprête à reprendre les airs après près de deux ans d'immobilisation pourrait enfin éclaircir l'avenir de l'avionneur américain. Selon des sources de l'industrie citées par 'Reuters', Ryanair serait sur le point de passer une commande de dizaines d'appareils supplémentaires. Le premier transporteur européen à bas-coûts, qui dispose d'une option pour étendre sa commande actuelle de 75 à 210 avions, a décliné tout commentaire. Selon 'Bloomberg', une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Boeing a perdu des centaines de commandes de MAX au cours des derniers mois alors que que la pandémie de coronavirus a entrainé une crise sans précédent dans le transport aérien. Les retards dus à l'immobilisation au sol prolongée de l'avion ont par ailleurs donné aux clients la possibilité d'annuler des commandes sans pénalités. Une aubaine pour certaines compagnies désireuses de préserver leur bilan.

Le 737 MAX a été interdit de vol dans le monde entier en mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. Il y a moins d'un mois, l'administration fédérale de l'aviation US a fini par donner son feu vert pour un retour dans les airs de l'avion. Pour obtenir l'aval de la FAA, Boeing a dû procéder à d'importants changements, tant au niveau du système anti-décrochage mis en cause dans les crashs des 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, que dans d'autres domaines après la découverte de divers défauts au cours des mois d'examen. Le programme de formation des pilotes a également été revu tout comme les manuels de vol.