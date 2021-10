Boeing : résultats contrastés

(Boursier.com) — Boeing , le géant aéronautique américain, a publié au titre de son troisième trimestre fiscal des revenus de 15,3 milliards de dollars, une perte GAAP de 19 cents par action et une perte ajustée par action de 60 cents. Le consensus était de 21 cents de perte ajustée par action pour 16,04 milliards de dollars de revenus. Le compte n'y est donc pas pour le groupe, malgré une progression de 8% des revenus en glissement annuel, mais on peut tout de même constater une amélioration de la rentabilité. Le bénéfice des opérations ressort tout de même positif de 329 millions de dollars, contre 401 millions de pertes un an plus tôt. La perte nette a été réduite à 132 millions de dollars, contre 466 millions un an auparavant. Le bénéfice ajusté est positif de 59 millions de dollars, contre 754 millions de pertes un an plus tôt. La perte ajustée par action, à 60 cents, se compare à un déficit de 1,39$ un an avant. Le cash flow opérationnel demeure légèrement négatif. Le niveau de cash et équivalents en fin de trimestre se situe à 20 milliards. Le backlog dans l'aérien commercial atteint 290 milliards.